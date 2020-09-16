【疫市營商】西九龍中心今非昔比　蘋果商場店主：靠熟客「頂得幾耐得耐」

▲ 以往只有售賣時裝店舖才會著重門面裝修，現時修甲店眾多無需花巧裝修。

西九龍中心是深水埗龍頭商場，在 2000 年代末「𡃁模」宣傳集中地，很多大型宣傳活動也曾選擇此商場舉行，又曾有室內過山車，加上附近的黃金高登電腦商場，形成年青人假日必到地方；其中由潮流服飾玩物散舖集中地「蘋果商場」，更是平民商場典範。

可惜輝煌年代已過，西九龍中心仍算暢旺，但級數已有別，連曾是年青時尚品牌集中地的蘋果商場，很多散舖變成一間間修甲店商場，自然也沒有甚麼裝修自然比往日略為失色。記者在下午1時到西九龍蘋果商場視察商舖，現場市面人流尚算正常，不少攤檔亦進行推廣。

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▲ 西九龍中心明星照牆紙，相中藝人有隱退的，連海報都褪色。

在西九龍中心 5 樓層售賣手作飾物的「雲姐」表示，在西九龍蘋果商場經營店舖十多年，見證這商場起起跌跌。「𡃁模橫行」年代起，這裡的店舖雖然不是賺很多金錢，但較易經營，因為有藝人簽名會和各樣宣傳帶來人流生意。

「雲姐」續稱，現在店舖主要做熟客生意，但社會運動和新冠肺炎疫情令生意波動。雖然現時租金要 6 萬元左右，負擔沉重，但業主也不會減租，一時三刻又不可退租搬舖（顧及交通）。現在只有減價推優惠度難關，再捱不住只有結業。

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▲ 售賣手作飾物的雲姐正準備一些材料包，開授手作教學班導師也會到雲姐店舖購買素材。。

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雲姐續稱，商場舖位地方少未能提供更大場地，惟有等鄰舖租期滿後再租『打通』兩間舖，一間賣乾花另一間賣手工材料，舖內擺賣盒和袋。她坦言：「我在（蘋果）商場時間差不多最長，許多人已搬走。」2007 至 08 年還未有「𡃁模」熱，直至 8 年前才熱鬧，她趁「輝煌年代」時站穩腳，才有機會繼續做到現在。

▲ 獨特設計的手作卡片

售賣內衣及泳裝的 Jenny Ho 表示，約 12 年前創業，由小店做至現時算大型舖位，但租金只升不跌，成本高利潤少，經營愈來愈困難。未有淘寶網購應時他們這類小本經營的零售店最輝煌時期，現時生意當然難做，但靠熟客支持「守」下來。她指：「減少售賣時尚服飾,，僅靠指甲店、美容店和按摩店，根本如何撐不起這個場？」

Jenny 續道，以往只有時裝店舖才會著重門面裝修，現時商場搞推廣活動租戶也難經營，亦難以負擔預算邀請模特兒作宣傳活動推廣。

▲ Jenny 稱，以往夏天主要靠泳裝銷量，疫情下不會到沙灘泳裝也滯銷。

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