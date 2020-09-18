【香港製造】家長撲口罩感同身受　兩港爸開廠出學童・日系160mm口罩

▲ Maskology口罩．學共同創辦人洋爸爸(前)及豆爸爸(後)

一場新冠肺炎疫症，令香港家長經歷四周「撲口罩」之苦。兩位港爸對於這個情況感同身受，促使他們成立口罩廠，專注生產學童口罩。廠房成立初期即使遇上不少困難，但兩位創辦人並沒有放棄，努力生產「香港製造」的口罩。

兒童口罩短缺 兩港爸決心成立口罩廠

Maskology 由「洋爸爸」和「豆爸爸」創立，兩人本身從事教育行業本身亦是家長，對新冠肺炎疫情初期家長四出為子女購買口罩的情況十分深刻。洋爸爸指，促使他們成立口罩廠的原因有二，疫情初期市場上的幼童口罩供應短缺，另外停課令他們從事教育行業的他們生意大減，並認為當時學童口罩供應不足成為復課阻力，促使他們創立 Maskology。

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成立口罩廠並非易事，有時更會遇上貨不對辦情況。洋爸爸表示，當時對於口罩製造完全是「門外漢」，「以為買部機回來按制，口罩亦可源源不絕生產出來」，結果便試過收到的熔噴布與實物有差別。

除了原料採購及生產操作問題，他們招聘人手亦遇上困難。洋爸爸表示，當時口罩製造業在香港發展未算成熟，而且市場上沒有「專家」及有經驗的維修人員，因此由組裝到生產已花了超過 1 個月時間。隨著廠房運作逐漸順暢，Maskology 現時每日能夠生產約 5 萬個口罩。

▲ Maskology因應市場缺乏成人與中童尺寸的口罩，因而推出160mm的口罩

疫情過後仍繼續生產口罩 首推160 mm口罩

面對口罩短缺，香港曾掀起「本地口罩」、「香港工業重現」等現象和討論。即使新冠肺炎新冠肺炎疫情完結，兩位創辦人仍會繼續生產學童口罩。洋爸爸坦言「唔係諗住賺一轉閃」，如果只是賺錢他們便不會花大量時間及資源研發其他產品，如納米濾膜製造「Nanotech 納米技術」學童口罩，減少因汗水而影響口罩的防護能力。此外，公司收到顧客意見反映，加上市場缺乏成人與中童尺寸之間的本地口罩，因而推出日系獨有尺寸 160mm 口罩。

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