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【疫市營商】「回頭是岸」討好年輕人？推大學生專屬平台Facebook Campus

數碼轉型 13:14 2020/09/14

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面對市場競爭，加上用戶成長數放緩。在全球擁有 17.9 億活躍用戶的 Facebook 最近走「回頭路」，推出大學生專屬社交平台 Facebook Campus，開放予美國 30 多間大學學生使用。

針對大學生 推出專屬社群平台

Facebook Campus 只接受大學的電子郵件帳號註冊，用戶可於帳戶內輸入大學相關資訊，而所有資訊只會被就讀於同一間大學的用戶看到，而用戶可透過課程、社團、宿舍等方式搜尋或添加好友。註冊 Facebook Campus 帳戶必須要學校電子郵件，Facebook 也規定畢業超過 5 年無法註冊 Campus，而用戶在畢業後，Facebook 不會把用戶的帳號移除，但使用 Campus 的權限預計會受到限制。

此外，學校教職員也是學校生活重要的一環，因此 Facebook 正研究如何將教職員的角色加入 Campus 的平台中。

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競爭對手多 回到初衷吸引年輕人

Facebook 近年面對愈來愈多的競爭對手，導致平台上的年輕用戶開始流失。美國調查機構 Edison Research 在 2019 年的調查顯示，Facebook 自 2017 年起流失了 1,500 萬用戶，其中 12 至 34 歲的人口佔最多。Facebook 這次走「回頭是岸」，可能是為了彌補受新冠肺炎疫情影響、而必須進行「遠距社交」的年輕一代 。Facebook 希望在這個情況下，透過 Campus 幫助大學生即使不在校園上課還能夠與同學互動，維持大學社交生活。同時，也透過虛擬社群吸引大學生用戶回流。

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在年輕族群中，愈來愈多人選擇其他網站作為社交平台，如Instagram、TikTok、YouTube、Snapchat 等。

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Photo﹕Facebook、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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