【管理Tips？】沒有「7x15」公司哪有今天？內地餐飲集團倡7天工作日做15小時

標準工時在香港一直未有定案，但在內地早已設立《勞動法》，規定員工每周工作時間不超過 44 小時。在《勞動法》下，連鎖餐飲集團「北京西貝餐飲」創辦人兼董事長賈國龍早前在社交平台發文，指集團是採用比「996」更嚴格的「715 工作制」(即每周工作 7 日，每日工作 15 小時)，言論一出內地打工仔譁然。

即使內地設有《勞動法》規定員工每星期的工作時數，但「996 工作制」(即每周工作 6 日，每日工作 12 小時) 在不少企業盛行、特別是科技行業;華為、58同城等企業甚至推出「997」（朝 9 晚 9，一周 7 日）、「9106」（朝 9 晚 10，一周 6 日）的工作制度。

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▲ 「北京西貝餐飲」創辦人兼董事長賈國龍。

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賈國龍在微博發文表示，「996算個啥」、「我們是 715、白加黑、夜總會」（一周七天、工時 15 小時、白天到晚上，晚上一齊開會）。他又指，不僅自己一個人這樣，集團多少高層，為了把飯做好，為了把顧客服務好，就為了這一件事，不分晝夜工作了 32 年，才有了西貝今天的一點成績。賈國龍此言，隨即被網民認為無視《勞動法》、「員工996，創造老闆的喜悅人生」等看法。

▲ 賈國龍事後指不會做出違反《勞動法》的事

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事後，賈國龍將有關貼文刪除。集團公關亦表示「715」是西貝員工自主工作狀態的描述，而非企業硬性標準。集團有為員工推出激勵政策，鞭策員工多勞多得，員工可跟隨自己的意願，自行分配工作的時間就多，自然可獲得對等的經濟回報。

未為工時立法 改推工時指引

香港一直未有為標準工時立法，在 2018 年改推 11 個指定行業的工時指引，但受去年反修例社會事件及今年的新冠肺炎疫情影響令工作延遲。11 個行業工時指引的制定工作，是由工會、商會及政府代表三方小組進行。目前，已有 6 個行業已完成討論工時指引的涵蓋範圍，包括安老院舍、戲院、酒店及物業管理等，現正諮詢三方小組成員有關建議工時及超時工作補償安排的事宜，但文件未有列出涵蓋範圍的具體內容。

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Photo：西贝莜面村、微博、pixabay