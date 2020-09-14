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【疫市營商】尖沙咀商場假日人山人海　K11租戶：市道復甦中但仍比去年差兩成

業界頭條 12:30 2020/09/14

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香港人見新冠肺炎疫情稍為緩和，在過去周末紛紛出動，市面人頭湧湧，商場食肆「人滿為患」。尖沙咀河內道的 K11 商場亦「回復舊觀」，有店員指人流已回復 8 成，樂見港人肯消費。

精品店職員張先生指出，過往 K11 客源內地遊客與香港人各佔一半，現時內地人因新冠肺炎疫情近乎絕跡，但相對香港本地客開始上升，尤其近兩個星期人流升得特別明顯。他說：「香港客消費意欲其實不俗，不是單單逛商場，一些高價文具他們都願意購買。二人限聚令對我們影響不算很大，相信是確診數減少，令到香港人開始敢出街行商場。」

香港美食車沒落血淚史　疫情下已成孤兒項目自生自滅【見下一頁

舊 K11 假日非常多人。

疫情無阻港人品酒 葡萄酒交易平台引入網購・大數據營業額生意升4倍見下一頁

經營市集檔的廖先生指，現時人流上兩個月回升近 5 成：「說突然間很願意買東西也不算，就我來看跟之前差不多，人流則跟 1 年前最暢旺時差兩至三成；不能算是全面復甦吧，但市道肯定開始叫做回復了。」

市集亦開始多人光顧。

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Photo﹕DREST、Gucci

撰文 : 陳文政

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