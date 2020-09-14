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【中美磨擦】牽連全球時裝業　美國恐禁新彊棉花中國隨時損失過百億元

商管策略 11:58 2020/09/14

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當中國半導體恐被美國列入制裁名單時，新疆棉花可能會成為另一被美國禁制的產物。若新疆棉花被禁，除了為中國帶來數十億美元的經濟損失，同時令全球時裝業受到影響。

禁新疆棉花影響時裝業生態

中國作為世界上最大的棉花生產國之一，80% 棉花由新疆種值。美國勞工聯合會-行業工會聯合會（AFL-CIO）及其他人權組織早前向美國海關及邊境保護局（CBP）請願，針對從新疆進口的棉花及用新疆棉製成的產品，要求政府發出禁令。

各國倡企業廠房撤華 惟防疫裝備仍要依賴中國 見下一頁

新疆是中國棉花基地。

《Politico》報道，美國 2019 年從中國進口價值 500 億美元的紡織品和服裝，而且不少國際品牌也利用新疆棉製作衣服，《Business Insider》報道指，Gap、H&M 等知名快時尚品牌也不例外。

誰怕貿易戰及制裁？美國企業留中國・日本公司加速走見下一頁

供應鏈複雜難以追蹤來源 

不少品牌已嘗試將供應鏈由中國轉移到越南、孟加拉和印尼等地，但有些公司發現在中國製造的品質難以複製。此外，供應鏈複雜、不透明，也讓品牌難以追蹤棉花源頭，因為某些原料在中國製造後，會再進口到孟加拉、柬埔寨、越南等地進行加工，因此許多品牌難以識別原料的來源地。跨國律師事務所 Baker McKenzie 貿易律師 John Foote 預期，如果暫扣令確定實行將會立即生效。目前，禁令涵蓋的範圍有多大還未有定案。

通訊・服裝業成重災區 企業每3.7年遇上供應鏈斷裂純利損失45%見下一頁

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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