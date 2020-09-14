【附直購連結】 PubliccareU.K 成人醫用口罩 半價發售

福港中西大藥行表示， PubliccareU.K 成人醫用口罩正進行半價優惠。



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PubliccareU.K 成人醫用口罩原價半價 $88，現特價 $48。售完即止。除在網店購買外，亦可在福港中西大藥行門市購得。

PubliccareU.K口罩規格:

SGS 國際檢測認證

B.F.E 細菌過濾效率 ≥ 98％

P.F.E 微粒過濾效率 ≥ 95％

廠商CE認證

三層防護

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▲ PubliccareU.K 成人醫用口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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