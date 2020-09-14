【附購買連結】Medicom Premier Soft 三色口罩 特價售 $99/50個

網店 Buy Mask HK 表示，正特別發售 Medicom Premier Soft 三色口罩。



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Medicom Premier Soft 口罩一直有不少用戶支持，今次店方特價的，更是超搶手的薰衣草紫色、櫻花粉紅色和湖水綠色口罩，每盒一色。此口罩支援 BFE/PFE >95% 防護、屬 Level 1 水平，中國生產。注意數量有限，售完即止。

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▲ Medicom Premier Soft 三色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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