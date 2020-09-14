【附購買連結】Maskology 口罩．學 推口罩買二送一優惠 平均$90 / 50個

香港口罩廠Maskology 口罩．學表示，現推多款優惠，迎接開學。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，由即日起至 9 月 22 日， 買家可用以下「開心上學價」選購各款 142mm 學童口罩：

1.透氣通爽Type IIR Level 1：買二送一，平均$90 / 50個（原價$135）

2.運動必備 Nanotech 納米 99：$118 / 30 個（原價$148）

3.最高防護Level 3：$128 / 50個 （原價$168）

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▲ Maskology 口罩．學優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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