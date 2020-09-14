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【最後清貨】超抵買! iPhone 11 Pro‧Pro Max 劈價近 ＄3000！

行內熱話 01:41 2020/09/14

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iPhone 12 系列快將登場，iPhone 11 Pro‧Pro Max 最後清貨，劈價幅度接近 ＄3000！iPhone 11 系列推出已近 1 年，加上 Android 平台 5G 手機登場，只支援 4G 的 iPhone 11 系列自然要減價，以吸引準買家！ 
   
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

豐澤 eShop 推出 iPhone 11 Pro‧Pro Max 減價優惠，當中 iPhone 11 Pro 512GB 減足 HK$2,500，由 HK$11,599 減至 HK$9,099。買家使用 Citibank Mastercard 付款，再使用 Pay with Points，更可享高達 HK$250 + HK$50 + HK$80 + HK$100 即共 $480 回贈，即機價減足 $2,980。不過，要留意，各顏色減幅略有不同。 

iPhone 11 Pro 512GB 減足 HK$2,500，由 HK$11,599 減至 HK$9,099。

豐澤 eShop 網上商店減價優惠：請按此

【其他內容】 Level 1 水平遂之安抗疫口罩 深水埗小店售 $29/50個【詳情見下頁】 

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】 

使用 Citibank 信用卡於豐澤 eShop 購物，可享高達 HK$250 加 HK$50 回贈。

使用 Pay with Points 抵銷 HK$200 或以上之簽賬，可享 HK$100 回贈。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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