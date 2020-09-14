【最後清貨】超抵買! iPhone 11 Pro‧Pro Max 劈價近 ＄3000！

iPhone 12 系列快將登場，iPhone 11 Pro‧Pro Max 最後清貨，劈價幅度接近 ＄3000！iPhone 11 系列推出已近 1 年，加上 Android 平台 5G 手機登場，只支援 4G 的 iPhone 11 系列自然要減價，以吸引準買家！



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豐澤 eShop 推出 iPhone 11 Pro‧Pro Max 減價優惠，當中 iPhone 11 Pro 512GB 減足 HK$2,500，由 HK$11,599 減至 HK$9,099。買家使用 Citibank Mastercard 付款，再使用 Pay with Points，更可享高達 HK$250 + HK$50 + HK$80 + HK$100 即共 $480 回贈，即機價減足 $2,980。不過，要留意，各顏色減幅略有不同。

▲ iPhone 11 Pro 512GB 減足 HK$2,500，由 HK$11,599 減至 HK$9,099。

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