【附購買連結】直逼$50大關! Perfetta Level 3 中童獨立包裝口罩全城最平! 減價售$59/40個

網店 Buy Mask HK 正以平價發售Perfetta level 3中童獨立包裝口罩。



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店方指這批越南製 Perfetta level 3 中童獨立包裝口罩是最後一批，聲稱是全城最平，現以特價 $59/40個發售，白色或藍色口罩會隨機發貨，全部是現貨。

▲ Perfetta Level 3 中童獨立包裝口罩

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-美國ASTM level 3(中童)認證

-美國Nelson Lab 驗證

-BFE >99% 防菌

-PFE >99% 防顆粒 防肺炎

-VFE >99% 防病毒 防肺炎

-尺寸中童 150 x 95mm

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▲ Perfetta Level 3 中童獨立包裝口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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