【附規格詳情】香港製造姆明 Moomin 圖案高防口罩 即將發售

異度空間工作室在 FB 出帖，預告 Moomin 圖案口罩即將發售。



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店方在 FB 貼出圖片，可見新推出的姆明 Moomin 圖案口罩有 2 款，分別有白色配藍耳帶和粉紅配紅耳帶。口罩上印有姆明和阿美圖案，圖案設計低調，返工返學都可以。

規格方面，此姆明 Moomin 圖案口罩是香港製造，防護達 ASTM Level 3，而且透氣度 在 3.0 以下，可見十分透氣。據圖片可見，口罩會在 10 月推出，但未有售價和購買詳情。

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▲ 姆明Moomin圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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