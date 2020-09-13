MASK FACTORY V99 系列口罩 變身獨立包裝登場 售$72.1/30個起

MASK FACTORY 表示，V99 系列口罩將轉用全獨立包裝。



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MASK FACTORY 表示，新一輪開售暫定於 9 月 15 日開售，口罩預計 9 月 21 日起發貨。今次發售的 V99 系列口罩規格和售價資料如下。

▲ MASK FACTORY V99 系列口罩

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V99 系列口罩規格

產品型號 : V99 / V99 Loop Face Mask

規格： ASTM Level 2

過濾效能：BFE＋PFE＋VFE＞99%

顏色：淺藍色

耳繩款式＝不織布耳帶；Loop = 橡筋耳繩 ；

數量：30片獨立包裝

口罩尺寸：175mm x 93mm

定價： $98

現低至74折，$72.1優惠*

發售方式：單盒限購1盒 / 保護方案

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產品型號 :V99 Nano Face Mask

規格： EN14683 TYPE IIR

過濾效能：BFE＋PFE＋VFE＞99% with Nano Ag+

顏色：米白色

耳繩款式＝不織布耳帶

數量：30片獨立包裝

口罩尺寸：175mm x 93mm

定價：$148

首次發售優惠價：$128

現低至74折，$94.2 優惠

發售方式：保護方案

▲ MASK FACTORY V99 系列口罩

保護方案額外優惠

額外折扣購買兩套額外95折、三套額外92折

額外送贈購買12個月額外多送3個月、6個月方案額外多送1個月

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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