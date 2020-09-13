【附購買詳情】99% 過濾! 日本 Skater 彩色圖案口罩 售 $88/30個起 可門市自取

網店一番屋 - 母嬰用品店表示，正在發售日本 Skater 彩色圖案口罩(4歲以上款)。



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店方發售的是日本 Skater 彩色圖案口罩，適合 4 歲以上人士使用，提供 6 款可愛圖案，包括:Hello Kitty、Melody 、新幹線和TOMICA車，男女合用! 一盒 30 個 Skater 彩色圖案口罩最平售 $88/盒 (要買5盒起)，但注意口罩需要 12 月底才到貨，可能有無法如期到貨的風險，買家需要多加考慮清楚才購買。

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Skater 口罩規格



-日本直送，正版正貨-

BFE PFE VFE

-三層不織布製造

-99% 有效阻隔 PM2.5、病毒、飛沫、花粉

-耳位特別設計不會耳仔痛

-適合4歲以上小朋友使用

-細面女性都適合使用

-平面設計，鼻位附有鋼線

-尺寸 90 x 145mm

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口罩發售款式

-A款 新幹線

-B款 TOMICA 車車

-C款 恐龍

-D款 Melody

-E款 毛毛蟲

-F款 Hello Kitty

售價 $98/盒 (1盒有30個)

超筍價 $88/盒 (5盒起)

▲ 日本 Skater 彩色圖案兒童口罩

口罩購買連結<<< PM 店方訂購



到貨日期12月底，可門市自取

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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