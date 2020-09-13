【一盒齊三色】港產香港健康口罩 新推共六款和風圖案 Level 2 納米口罩 獨立包裝售$128盒

香港口罩廠香港健康口罩表示，新推出 6 款和風圖案新口罩。



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今次新推出的和風圖案新口罩，採用日本傳統布料圖案設計，共提供三款圖案，包括 : 和風金錢（藍色）、和風花 （藍色）以及和風浪 （紅色）﹔ 同時口罩本身共有黑色地和白色地選擇，所以共有 6 款和風口罩。

用戶可以選擇購買一盒齊三色的和風口罩，但單獨購買其中一款。售價為 $128/30個，全為獨立包裝 Level 2 納米口罩。

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▲ 香港健康口罩和風系列 黑

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▲ 香港健康口罩和風系列 白

香港健康口罩規格

-納米口罩Nano Mask

-BFE99.9% PFE98%VFE99.9%

-Level 2

-成人/中童尺寸

-30個獨立包裝

售價:$128盒

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▲ 香港健康口罩新推出的和風口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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