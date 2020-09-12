【附購買連結】屈臣氏超特價! 韓製 Filtson KF94 口罩買一送一快閃優惠 每個售 $7.5

屈臣氏表示，正舉行 Filtson KF94 口罩快閃優惠。



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店方指，明星大推的 Filtson KF94 白色和黑色成人口罩，正進行快閃優惠。即日起至9月14日於屈臣氏門市及電子商店進行獨家買 1 送 1 優惠。

▲ Filtson KF94 口罩

以一盒 20 個 Filtson KF94 連搓手液原價賣 $300，買 1 送 1 後，即用 $300 便可買 40 個口罩，平均每個口罩售 $7.5。

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▲ Filtson KF94 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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