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【含領取詳情】港府：下周一再派第二個銅芯抗疫口罩　 強調洗 60 次不釋出銅

業界頭條 17:42 2020/09/12

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創新及科技局剛宣布，下星期一（9 月 14 日）起，政府會向市民免費派發第二個成人 CuMask 銅芯抗疫口罩。 
 
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CuMask 銅芯抗疫口罩

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局方指，今年 5 月已在網上登記索取 CuMask 的市民，若果當時已授權政府可把登記資料用於派發其他口罩，並已收到第一個 CuMask  的話，政府就會自動派第二個 CuMask，不需要再次花時間登記。

登記人會在 CuMask 派遞前收到短訊通知，之後約三個工作天內香港郵政就會將口罩派到登記地址。此外，十月初起市民亦可親身或授權他人到指定地點索取。

銅芯抗疫口罩有多層設計

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不少市民擔心口罩的防護水平，創科局指，CuMask 已經交到國際認可實驗室完成測試，證實 PFE/BFE 水平皆符合 ASTM F2100 Level 1 水平，可重複使用 60 次。

此外，創新及科技亦強調 CuMask 不含「納米銅」，並指已委託本港認可實驗室作測試。經測試後，證實 CuMask 清洗 60 次後，亦沒有釋出含銅物質，所以市民不用擔心會吸入含銅物質。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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