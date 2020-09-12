港大公共衞生學院教授高本恩指本港遲早爆第 4 波疫情 要做好把關措施

香港大學公共衞生學院教授及分部主任高本恩（Ben Cowling）日前接受 TVB《清心直說》節目訪問，他提到全民檢測出發點雖好，只不過並非善用公帑的舉措，如定期為安老院舍員工及院友檢測，會比全民檢測更物有所值及有效防疫。



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高本恩亦直言本港遲早出現第 4 波爆發，是無可避免的事情。原因是當第 3 波疫情結束，政府就會放寬防疫措施，市民防疫意識也會放鬆。因此到時或再有外地旅客，又或者機組人員和船員等豁免檢疫人士到來播毒，讓疫情再現，如同此前第 3 波疫情出現一樣。所以大家一定要做好措施防範第 4 波來臨。

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