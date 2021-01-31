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【仲有嘢送】日本城 Smile 365 正式升級 Level 2! 平均售$55/30個

行內熱話 23:11 2021/01/31

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日本城Smile 365口罩

 香港製造的日本城  Smile 365 口罩，正式升級成 Level 2。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

 日本城表示，Smile 365 成人口罩通過 ASTM Level 2測試及取得 STC 優質「正」印，質素有保證。售價仍是 $59/30個，$110可買 2 盒。現時購買再加送 Dettol 滴露消毒液 60ml。日本城Smile 365口罩各門市和網店有售。

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

日本城Smile 365口罩

口罩購買連結<<< 

【其他內容】 附購買連結!多種台灣製造中衛特別款口罩現貨發售 每包售$38 另有盒裝售$128起【詳情見下頁】

【其他內容】 附購買連結!屈臣氏 Level 3 口罩超級優惠 售$98盒 加送3盒5個裝口罩+$700優惠券【詳情見下頁】

日本城Smile 365口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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