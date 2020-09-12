【附購買連結】透氣度高! 日本原田產業 Light 口罩 售$20/7個

日本原田口罩屈臣氏亦有發售，但袋裝在市面上較少見。 網站 myyeahsin.com 正發售原田包裝口罩。



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日本原田產業新推出的夏日限定口罩，同樣採取 3 層設計，口罩亦較為薄身，透氣度亦十足。口罩亦印有 JHPIA（全国マスク工業会会員）標誌認證。這款口罩有成人和女士尺寸，一包有 7 個，售價同為 $20 包。

▲ 日本原田產業 Light 口罩

買家要注意原田沒有提供此口罩的 VFE、PFE 及 BFE 測試規格資料。口罩原產地為中國。

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▲ 日本原田產業 Light 女士口罩

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▲ 日本原田產業 Light 成人口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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