【逆市慳錢】附購買連結 MacBook‧iPad‧iPhone 齊劈價! 最高減足 ＄5550

Apple 產品齊劈價，最高減足 ＄5550！今次減價的 Apple 產品包 MacBook、iPad 及 iPhone，全部都是 Apple 全新貨品，並非二手、翻新機款，擁有全整保養，無論是公司貫買給員工 WFH，或一般用戶使用一樣合適!



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中原電器官方最新 Apple 產品優惠，優惠產品包括 iPhone、iPad 同 MacBook Pro，折扣最高達 $5,200，如果使用埋 DBS 信用卡付款，更可享最高 $350 一扣即享折扣。當中，減幅最高的是 APPLE 15.4 吋 MACBOOK PRO (觸控欄及 TOUCH ID 2.6GHZ 六核心處理器 512GB 儲存空間) 2018 版，原價 HK$21,199，減價後只需 HK$15,988，再配 DBS 優惠即 HK$15,638。

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中原電器指所有貨品為 Apple 全新貨品，並非二手/翻新機款，部份貨品型號並非最新型號，須自行於 Apple 官方網站或 Apple Care 專線 (2112 0099) 更新購買日期以激活保養。一經激活，保養之生效日期將與發票上的購買日期相同。

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▲ 如果使用埋 DBS 信用卡付款，更可享最高 $350 一扣即享折扣。

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