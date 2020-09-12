分析:華為明年手機出貨量暴跌 74%! 巿佔率將降至 4.3%

因美國制裁措施影響，華為似乎遭受沉重的打擊。據南韓媒體報道，華為已向韓方經銷伙伴通報，明年智能手機出貨量預計只有 5,000 萬部左右，較今年預期出貨量大減 74%。



【一文看清口罩供應】口罩在何處平買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新特價口罩消息 【即日不斷更新】

南韓媒體《TheElec》引述消息人士報道，華為已經私下通知了一些主要的南韓經銷商，計劃在 2021 年只生產約 5,000 萬部智能手機，比預估出貨量大跌 74%。根據以往資料，華為在去年生產了 2.4 億部智能手機，預計今年將出貨 1.9 億部。

同時亦有韓媒指，全球前二大記憶體廠韓國的 Samsung 三星及 SK 海力士，也將在 9 月 15 日起停止出貨給華為。

市場分機構 Strategy Analytics 預測，今年全球手機總出貨量將為 12.6 億部，較去年下滑 11%，而 Samsung、蘋果（Apple）、華為則分別以 21%、15.3%、15.1% 的市佔率居前 3 名，但是如果華為真的無法取得更多晶片，明年將其庫存將耗盡，其市佔率有可能下跌至 4.3%。

【其他內容】 附購買連結!屈臣氏 Level 3 口罩超級優惠 售$98盒 加送3盒5個裝口罩+$700優惠券【詳情見下頁】

【其他內容】 附購買連結!多種台灣製造中衛特別款口罩現貨發售 每包售$38 另有盒裝售$128起【詳情見下頁】

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】