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分析:華為明年手機出貨量暴跌 74%! 巿佔率將降至 4.3%

行內熱話 03:31 2020/09/12

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因美國制裁措施影響，華為似乎遭受沉重的打擊。據南韓媒體報道，華為已向韓方經銷伙伴通報，明年智能手機出貨量預計只有 5,000 萬部左右，較今年預期出貨量大減 74%。
 
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南韓媒體《TheElec》引述消息人士報道，華為已經私下通知了一些主要的南韓經銷商，計劃在 2021 年只生產約 5,000 萬部智能手機，比預估出貨量大跌 74%。根據以往資料，華為在去年生產了 2.4 億部智能手機，預計今年將出貨 1.9 億部。

同時亦有韓媒指，全球前二大記憶體廠韓國的 Samsung 三星及 SK 海力士，也將在 9 月 15 日起停止出貨給華為。

市場分機構 Strategy Analytics 預測，今年全球手機總出貨量將為 12.6 億部，較去年下滑 11%，而 Samsung、蘋果（Apple）、華為則分別以 21%、15.3%、15.1% 的市佔率居前 3 名，但是如果華為真的無法取得更多晶片，明年將其庫存將耗盡，其市佔率有可能下跌至 4.3%。 

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撰文 : 張文啟

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