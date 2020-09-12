減價大清貨! Protector 各款獨立包裝口罩 萬寧賣 $64盒/30個

早前不少港人購買的 Protector 口罩，由於供應過多，所以亦要減價清貨!



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網民在 FB 表示，萬寧各門市剛進行 Protector 口罩大減價，所有尺寸的獨立包裝口罩，皆以 $128/2盒發售，即平均售 $64盒/30個，比之前的 $79 盒為平。有興趣的朋友可去各萬寧分店睇睇。

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▲ Protector 獨立包裝口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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