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減價大清貨! Protector 各款獨立包裝口罩 惠康萬寧賣 $64盒/30個

行內熱話 03:00 2020/09/13

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早前不少港人購買的 Protector 口罩，由於供應過多，所以亦要減價清貨! 
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網民在 FB 表示，萬寧各門市剛進行 Protector 口罩大減價，所有尺寸的獨立包裝口罩，皆以 $128/2盒發售，即平均售 $64盒/30個，比之前的 $79 盒為平。此外，此優惠亦推廣至惠康，部分惠康亦做此口罩優惠。有興趣的朋友可去各分店睇睇。

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Protector 獨立包裝口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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