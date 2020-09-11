【附開賣詳情】一盒齊7色!MASK FACTORY 36 折賣Level 3彩虹小童口罩 獨立包裝每片售價低至 $1.64

MASK FACTORY 表示，9 月中將首次推出幼童款式口罩 V99 Kid Rainbow。



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這款V99 Kid Rainbow 針對 2 至 6 歲小童而設，提供彩虹七色口罩選擇。它口罩一盒有齊 7 種顏色，共有 35 個口罩。現時廠方更以低至 $57.4 盒發售，平均售 $1.64/片。但注意此口罩只限月費的保護方案發售，沒有單盒購買選項。

▲ MASK FACTORY V99 Kid Rainbow 幼童口罩

開售時間：

會員優先發售:9月15日6:00PM

公開發售:9月16日6:00AM

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V99 Kid Rainbow Loop Face Mask 幼童口罩規格

-規格： ASTM Level 3

-過濾率：BFE＋PFE＋VFE＞99%

-數量：35片獨立包裝，每種顏色5片

-口罩尺寸：125mm x 85mm

售價：$158

首次發售優惠價：$78

現低至 36 折發售，平均 $57.4/盒 ($1.64/片)

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▲ MASK FACTORY V99 Kid Rainbow 幼童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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