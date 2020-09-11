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【不敵疫情】新宿LABI 10月4日正式落幕　動畫《你的名字》 場景終成回憶

業界頭條 20:15 2020/09/11

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日本大型家電連鎖店 LABI 山田電機新宿電器店宣布結業，於10月4日正式落幕，新宿分店實景畫面曾在日本動畫電影《你的名字》中出現，往後一幕將會成為記錄回憶的片段。

新宿分店LABI 山田電機合銷售商品包括家電、藥妝品及手信等產品。 LABI 山田電機家電連鎖店共 19 間分別進駐不同熱門觀光地區，包括總店池袋、涉谷、新宿、秋葉原、東京站八重洲、吉祥寺及大井町等。新宿分店自 2010 年開業至今，避免與新宿西口館分店自我競爭成結業原因。

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撰文 : 鍾采餘

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