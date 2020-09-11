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【附購買詳情】99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起

行內熱話 20:39 2020/09/11

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網店 bnm.com.hk 表示，正發售日本 Skater 彩色公仔圖案兒童口罩。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次店方發售的日本版 Skater 三層 VPE 99% 立體口罩，針對 1-3 歲小童而設(尺寸 約90x100mm)，1 盒有 20 片，共有 9 個圖案選購，包括: 米奇/車王/Pooh/Toy Story/Hello Kitty/My Melody/WanWan/Caterpillar 蟲蟲/恐龍)。店方指團購價為 $148/盒，現只需要 Like 和 Share 店方 Facebook 帖子，即可以 $78/盒購得。如購買 5 盒或以上，售價更低至 $70/盒。

日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩

但注意此口罩為長期期貨，需要約 12 月中到港，可能有無法如期到貨的風險，買家需要多加考慮清楚才購買。

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日本 Skater 兒童口罩

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日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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