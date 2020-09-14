【限聚令放寬】限聚令放寬食肆終「有飯開」　時裝鋪：尖沙咀分店生意好過銅鑼灣

限聚令再放寬到四人，有食肆指四人限聚是關鍵，卡位終於可以正常給人坐，生意有望回復至新冠肺炎疫情 7 成。

喜喜冰室店長何先生指二人限聚令影響甚大，說：「兩人吃飯不會生意額有限，亦不會叫多人套餐，更不會坐得久。多人才會叫大量小菜，加上酒水消費會多很多。二人限聚會佔用了卡位，造成不少浪費，放寬限聚令可以坐得滿些，肯定有幫助。」

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何續指，之前晚市只能做到 10 時，讓銅鑼灣在 10 時半就尤如「死城」，盼政府再放寬相關規定，讓大家有飯開。

銅鑼灣 Fashion Walk 潮流名店職員廖小姐坦言，早兩個星期生意慘淡，一個星期只開一張單，現時人流回升近 2 成，也就一星期開了 3 張單，只能靜待市道恢復，畢竟公司的產品是奢侈品而非必需品，一定要人流多才有機會做到生意。

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Fashion Walk 時裝店店員曾小姐透露，公司在銅鑼灣和尖沙咀各有分店，現時尖沙咀人流更多，消費意欲較強；反而銅鑼灣的消費者都只是走過便算，就算現在人流比之早兩星期多兩成都沒用。但根據過住經驗，市道如果能完全恢復，銅鑼灣的生意定必比尖沙咀好，畢竟銅鑼灣人消費能力更高，所以現時只能挨下去。

▲ Fashion Walk 人流開始回升。

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Photo：DREST、Gucci