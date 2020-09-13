【管理Tips】拒申請保就業計劃要大規模裁員？守住4大要點以免難「收科」

▲ 蘇偉忠認為，現時有企業正收縮業務和倒閉，相信回復速度也減慢。

國泰航空日前公布國泰及國泰港龍航空不會申請第二期「保就業」計劃，市場估計該公司將大規模裁員，雖然只是外間「估計」，但也會間接打擊員工士氣，影響工作氣氛。合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，一般規模細公司對此消息容易處理，但無論如何，大企業裁員對員工或企業也造成影響，企業欲大規模裁員需注意以下 4 項要點：

（1）解釋裁員原因：公司未能負擔人數的僱員不得以作出相關決定；

（2）不要低估風險應有效規劃：提早通知僱員裁員消息，讓僱員作好心理預備；

（3）說明程序（預先讓解僱者知道最後上班日期）：宣布解僱前可及早規劃僱員企的位置，宣布一刻可避免被解僱者作出激烈行為；

（4）解僱後企業作心理輔導：企業不可只賠償金和保險金便草草了事，應注意勞資關係，以避免僱員抗議或遊行影響公司聲譽和法律問題，僱員解僱後可安排適度心理輔導。

國泰・國泰港龍不申請第二輪保就業計劃 市場料有裁員行動：【見下一頁】

▲ 合眾人事顧問總經理蘇偉忠

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蘇偉忠建議，企業當實行第一波裁員潮後，應解釋現時營運狀況，如員工裁減多少百份比，或半年內會否再裁員等，提高透明度高予僱員信心，維持留下僱員的士氣。

申請第一期保就業因裁員壓力持觀望階段

至於國泰個案，蘇偉忠認為，申請保就業計劃是承諾受薪僱員人數，現時航空業是「重災區之中的重災行業」，新冠肺炎疫情下航班班次減少，非必要短期不會恢復，甚至 4 年後才可恢復以往情況。

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蘇偉忠猜測，國泰面對裁員壓力持觀望階段，因此早期申請第一期保就業計劃；女疫情導致航班過剩、人手過剩，通過人事重組或可減輕壓力。現時有企業正收縮業務和倒閉，相信回復速度也減慢。

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