一盒免運費! Wilson Tech 中童 Level 3 港產口罩 特價售$115/50個起

為迎接開學，香港口罩廠 Wilson Tech 正式推出中童口罩。



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Wilson Tech 的中童口罩為 Level 3 標準，口罩尺寸 145MM x 95MM。一盒 50 個的口罩售最平 $115 盒。廠方更提供包郵優惠，買一盒送貨都免費!

Wilson Tech口罩規格

-ASTM F2100 Level 3 認證

-口罩尺寸 145MM x 95MM

-雙鐵線鼻樑條，更穩固緊貼你的鼻型

-採用「外耳」設計，令口罩更包覆，更貼面

-50個一盒，內有5個獨立袋，每袋10個口罩

-密實包裝袋設計，方便學童擕帶更換

原價 $150盒 特價 $125 盒



兩盒中童優惠套裝售價 $230 (平均$115盒)

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▲ Wilson Tech 中童 Level 3 港產口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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