【疫市營商】疫情緩和公屋・小型辦公室裝修旺　「裝修佬」：網購材料上升推動電貿業務

新冠肺炎疫情緩和下，物業交易亦稍為回復暢旺；亦有新落成居屋和公屋入伙，商機重現，如客戶四出選擇網購裝修材料，對業界當然是好事。有裝修公司指電子商務貿業務有上升趨勢，又預早 1 年開辦入伙講座，加上政府公屋設特定標準圖則，有效將圖則標準化提高工程配對速度。

圖則系統數據化 提高客人配對速度

網上裝修配對服務平台「裝修佬」首席裝修顧問劉天生（Andy） 表示，1 年前每星期舉辦「免費新居屋裝修入伙講座」，但因新冠肺炎疫情轉到 2 小時網上直播。他表示：「公屋特定同一個『弧型』的標準圖則，比私人單位面積約 3 日報價快；現時將圖則利用系統數據化，大約 12 小時已可為客人報價，提高工程與客人的配對速度。」

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▲ 裝修佬首席裝修顧問劉天生

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劉天生又指，農曆新年及之後新冠肺炎疫情嚴峻，內地工廠因出入口限制影響小部分材料供應，不過很快復原常供應。疫情下客戶要多些時間考慮裝修，原本外出挑選裝修材料，也轉到網購選擇裝修材料，故公司電貿業務有上升趨勢。

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▲ 「裝修佬」早在一年前每星期也會舉辦「免費新居屋裝修入伙講座」，隨後因應疫情關係轉到 2 小時網上直播。

劉天生觀察到部分商業公司的裝修制定（develop planning） 顧及品牌形象「清拆還原」，現時部分大公司另尋覓新址，選擇面積較小辦公室並重新裝修，例如假天花和地氈等。由於小型辦公室的空間細小，裝修工程部分也隨即減少。

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Photo：裝修佬 facebook、vlasta2