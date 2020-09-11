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【附購買連結】送$20現金券! 萬寧港產 Level 3 口罩網店現貨發售 獨立包裝售$98/30個

行內熱話 17:50 2020/09/11

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 上周末，萬寧亦終於推出自家港產 Level 3 口罩，原來此口罩已在網店上架!
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

此萬寧口罩香港製造﹛採用 ASTM 最高的 Level 3 規格，PFE/BFE  < 99%。新口罩更轉用獨立包裝設計，攜帶更方便 ﹔一盒有 30 個售 $98。買家在網店購買，更可獲 $20 萬寧產品現金券。除送貨外，買家亦可在指定萬寧分店自取，收費全免。

萬寧港產 Level 3 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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