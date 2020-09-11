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【保就業】國泰・國泰港龍不申請第二輪保就業計劃 市場料有裁員行動

行內熱話 14:00 2020/09/11

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國泰航空公佈，旗下的國泰及國泰港龍航空，將不會申請第二輪「保就業」計劃。不過，國泰集團旗下的部分附屬公司，如香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會申請保就業計劃。

由於港府的保就業計劃，需要承諾不裁員，是次國泰集團的兩間主要航空公司不申請保就業計劃，市場預料相關公司未來或會有裁員行動。

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，新冠肺炎疫情對航空及旅遊接待業有嚴重影響，國泰集團亦不能幸免，旗下各業務受到不同程度的打擊，會適時公布集團計劃的詳情。第二期保就業計劃將補貼僱主支付 9 月至 11 月工資，計劃將於 9 月 13 日截止。

《南華早報》引述消息人士指，國泰航空部分部門選擇放棄申請政府新一輪「保就業」計劃，意味有關部門毋須要遵守計劃下「不裁員」承諾。估計下月或開始縮減人手。

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Photo：Jez

撰文 : 蔡子峰

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