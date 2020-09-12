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【管理Tips】新冠肺炎疫情企業新常態　改變營運模式起死回生

博客論壇 10:00 2020/09/12

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新冠肺炎疫情已經持續逾半年，似乎還沒有好轉的跡象，多個國家包括香港，都出現第二波，甚至第三波的疫情，看來還需一段頗長的日子，疫情才能受控。企業都開始討論新常態（New Normal），到底是什麼？我相信大家已經習慣了，每天外出都要佩戴口罩，以及隨身攜帶消毒搓手液，在升降機及公共交通工具上，所有人都會戴上口罩。

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自限聚令收緊後，每次最多只可以 4 個人食午餐，市民甚至減少外出用餐的次數，晚上更因為餐廳不能招待顧客進內用膳，所以大家每天下班後，都會急忙趕往購買外賣，或者選擇在家下廚，這些就是一般市民疫後的新常態。

至於企業的新常態，就是例如大家回到辦公室，工作期間仍然會佩帶口罩工作，為了減少社交接觸及降低感染，僱員平日亦減少外出與客戶接觸的次數，所以會盡量改以手機或視像會議方式進行。有些公司實施在家工作，就連同事間也會經常召開電話或視像會議。雖然少了面對面互動機會，不過利用電話或視像會議，便省卻了很多時間，甚至還有機會提升工作效率。不過每天排得密密麻麻的會議，中間可能連喘息的機會也沒有，有時真的吃不消。

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餐飲及零售業應是受新冠肺炎疫情影響最大的行業，僱主及員工都叫苦連天，不過艱難日子也總會面對，所以很多餐廳，甚至連傳統的大排檔及茶餐廳，亦相繼推出了外賣服務，以在疫情下求存，挽救餐廳營業額。而大部分零售商店，不論是連鎖店或者是小店，很多都已經推出了網上商店，這些轉變，某程度上都是因為疫情延續而「逼出來」的。

其實就算是消費者，亦因為有報道指鈔票及硬幣都可能是病毒的傳播途徑，促使更多人開始接受利用電子支付付款，既方便又衛生。企業愈早推出網上服務，在這個新常態的底下，就更具有競爭能力，市場環境千變萬化，倘若企業到現在還是一成不變，相信已經無法再經營下去。

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跟以往的疫情不一樣，今次新冠肺炎疫情似乎揮之不去，很多企業面對巨大挑戰，虧損擴大，接近無法經營，甚至結業。這個時候大家應該冷靜想一想，除了改變產品種類或銷售模式，更有需要改變商業運作，而且為求自保更可能需要轉換行業，這是每個僱主及員工都要考慮的因素，務求在疫情中持盈保泰，在黑暗中保持警覺，等待曙光的來臨。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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撰文 : 方保僑（香港資訊科技商會榮譽會長）

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