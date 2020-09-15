  • 32°C
香港時間 : 2020916日 (三) 15:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【打工仔權益】確診新冠肺炎或隔離有病假？即睇勞工法例解說

行內熱話 23:23 2020/09/15

分享：

網上早前流傳一則「肺炎開工篇：一問一答」帖文，提及若僱員感染新冠肺炎有何保障，衛生署命令僱員檢疫公司會否計算缺勤？以下根據勞工處文件— 與新型冠狀病毒有關僱主和僱員在《僱傭條例》下的責任及權利顯示，逐一解拆打工仔的疑慮。

帖文提到「又話新冠肺炎唔係職業病？暫不是職業病，因為要事先界定甚麼行業或工作程序跟此新興疾病有關。但它雖然未列為職業病，僱員如不幸感染，仍可獲得與工傷同樣的補償。且 1 日亦有得賠，不需像病假一樣，要4日。」​​​​​​

正解：勞工及福利局局長羅致光在 4 月 29 日 回應議員質詢時提及縱使 2019 冠狀病毒病並不屬於該條例所指定可獲補償的職業病，《僱員補償》條例第 36 章訂明，僱員若染上疾病，縱然不是指定可獲補償的職業病，如符合該條例所指在受僱工作期間，因工遭遇意外以致身體受傷，則該僱員仍可根據《條例》向僱主追討補償。

此外，香港職工會聯盟、工業傷亡權益會、醫管局員工陣線，以及醫院管理局職工總會上月底聯署，促請勞工及福利局盡快將新型肺炎納入職業病，並積極跟進懷疑因工感染個案，敦促僱主改善惡劣的工作環境，為康復出院者提供醫療支援，以保障勞工權益。

越供應鏈・市道 KPMG：人才管理成未來3年經營最大風險：見下一頁

  • 帖文提及「僱員如不幸感染，仍可獲得與工傷同樣的補償。且 1 日亦有得賠，不需像病假一樣，要 4 日。」

正解：僱主須給予僱員病假（但不一定有薪），僱員按連續性合約受僱符合 3 項資格，可跟其他疾病一樣，申領「疾病津貼」，是僱員每日平均工資領取 4/5 款項。

符合 3 項資格：
（1）僱員能出示適當的醫生證明書（包括，註冊醫生、中醫師及牙醫）指明僱員不適宜工作的日數，及導致不宜工作的疾病或損傷性質
（2） 放取病假不少於連續 4 日
（3）僱員已累積足夠的有薪病假日數

出勤中老細急call即應機！ Fuji Xerox 推車站流動共享辦公室（有片）：見下一頁】 

  • 帖文又提到「 我有老友被衛生署叫去檢疫，佢要請假去，是否有人工？無，除非僱主願付。」

正解：衞生主任命令僱員檢疫而缺勤，僱員符合以上 3 項資格方可領取疾病津貼。 政府鼓勵僱主因應情況彈性處理，容許僱員在家工作或讓他放取有薪假期。至於僱員在檢疫期間沒有染病，該段期間會否獲支付工資。在僱傭條例工資沒有作出規定，政府也鼓勵僱主因應情況彈性處理。

僱主可否解僱確診新冠肺炎並正在放有薪病假的確診僱員？

正解：當然不可以。除僱員犯了嚴重過失可以被即時解僱外，僱主絕對不可以在僱員放取有薪病假期間解僱該僱員， 否則屬違法，可被檢控，最高被罰款 10 萬元。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Pexels 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意
2020/09/08
【疫市營商】「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意
保就業計劃新一批名單公布：4000僱主共獲13.6億元補貼　「譚仔」獲批近300萬・Atos Thales 科企有份
2020/09/04
保就業計劃新一批名單公布：4000僱主共獲13.6億元補貼　「譚仔」獲批近300萬・Atos Thales 科企有份
【疫市營商】疫情未完學校照網上授課　教師家長培訓講座需求大
2020/09/04
【疫市營商】疫情未完學校照網上授課　教師家長培訓講座需求大
職業病 疫情 病假 僱傭條例 僱傭合約 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【附直購連結】台製藍鷹牌成人立體口罩 Club Like 有現貨賣

下一篇文章

【大陸劣質口罩】美國海關檢出 50 萬中國製假 N95 口罩 過濾功能不符標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹