【打工仔權益】確診新冠肺炎或隔離有病假？即睇勞工法例解說

網上早前流傳一則「肺炎開工篇：一問一答」帖文，提及若僱員感染新冠肺炎有何保障，衛生署命令僱員檢疫公司會否計算缺勤？以下根據勞工處文件— 與新型冠狀病毒有關僱主和僱員在《僱傭條例》下的責任及權利顯示，逐一解拆打工仔的疑慮。

帖文提到「又話新冠肺炎唔係職業病？暫不是職業病，因為要事先界定甚麼行業或工作程序跟此新興疾病有關。但它雖然未列為職業病，僱員如不幸感染，仍可獲得與工傷同樣的補償。且 1 日亦有得賠，不需像病假一樣，要4日。」​​​​​​

正解：勞工及福利局局長羅致光在 4 月 29 日 回應議員質詢時提及縱使 2019 冠狀病毒病並不屬於該條例所指定可獲補償的職業病，《僱員補償》條例第 36 章訂明，僱員若染上疾病，縱然不是指定可獲補償的職業病，如符合該條例所指在受僱工作期間，因工遭遇意外以致身體受傷，則該僱員仍可根據《條例》向僱主追討補償。

此外，香港職工會聯盟、工業傷亡權益會、醫管局員工陣線，以及醫院管理局職工總會上月底聯署，促請勞工及福利局盡快將新型肺炎納入職業病，並積極跟進懷疑因工感染個案，敦促僱主改善惡劣的工作環境，為康復出院者提供醫療支援，以保障勞工權益。

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帖文提及「僱員如不幸感染，仍可獲得與工傷同樣的補償。且 1 日亦有得賠，不需像病假一樣，要 4 日。」

正解：僱主須給予僱員病假（但不一定有薪），僱員按連續性合約受僱符合 3 項資格，可跟其他疾病一樣，申領「疾病津貼」，是僱員每日平均工資領取 4/5 款項。

符合 3 項資格：

（1）僱員能出示適當的醫生證明書（包括，註冊醫生、中醫師及牙醫）指明僱員不適宜工作的日數，及導致不宜工作的疾病或損傷性質

（2） 放取病假不少於連續 4 日

（3）僱員已累積足夠的有薪病假日數

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帖文又提到「 我有老友被衛生署叫去檢疫，佢要請假去，是否有人工？無，除非僱主願付。」

正解：衞生主任命令僱員檢疫而缺勤，僱員符合以上 3 項資格方可領取疾病津貼。 政府鼓勵僱主因應情況彈性處理，容許僱員在家工作或讓他放取有薪假期。至於僱員在檢疫期間沒有染病，該段期間會否獲支付工資。在僱傭條例工資沒有作出規定，政府也鼓勵僱主因應情況彈性處理。

僱主可否解僱確診新冠肺炎並正在放有薪病假的確診僱員？

正解：當然不可以。除僱員犯了嚴重過失可以被即時解僱外，僱主絕對不可以在僱員放取有薪病假期間解僱該僱員， 否則屬違法，可被檢控，最高被罰款 10 萬元。

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