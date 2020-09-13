【疫市營商】GAP實體店業績大跌近半！靠花色口罩 3個月帶來1.3億收入

受新冠肺炎疫情影響，國際服飾品牌不時傳出店舖倒閉消息，業績大跌已經不是新鮮事。美國休閒服飾品牌 GAP 最近公布今年第 2 季實體店面的銷售額下跌 48%，幸好電子商貿銷售額比起去年同期大增 95%，且 GAP 兼賣自家口罩，短短 3 個月為公司成功帶來 1.3 億美元（約港幣 10 億元）收入，成為公司的「救命草」。

網上銷售大升 計劃關225間分店

GAP 執行長 Sonia Syngal 指，消費者受新冠肺炎疫情影響、無法外出購物，改用網購購買大量居家服飾，如 T恤、健身短褲和睡衣等，在第 2 季 GAP 的網上顧客增加 350 萬人。不過，旗下鎖定上班族的品牌 Banana Republic 銷售額大跌 52%。即便網上銷售上升 26%，實體店卻慘跌 71%。

GAP聯乘潮牌Yeezy推產品 年銷售額可望10億美元【見下一頁】

▲ GAP計劃在今年關閉全球225間GAP和Banana Republic實體店。

洗衣液隨時加價？聯合利華用「彩虹碳」取代化石燃料生產清潔用品【見下一頁】

因為新冠肺炎疫情期間，許多人無法外出上班，令上班所需的服飾需求大減。GAP 表示，下半年會開始改變產品風格，推出偏向休閒時尚風的服飾，GAP 亦計劃在今年關閉全球 225 間GAP 和 Banana Republic 實體店。

▲ GAP推出自家口罩，顧客可以挑選各種顏色、文字等

利潤增長雙位數兼開分店 Lego 靠兩招疫市發圍【見下頁】

實體零售業績未如理想，GAP 就做起口罩生意。旗下品牌 Old Navy、Banana Republic 推出自家口罩，顧客可以挑選各種顏色、文字等，口罩平均每片售價為 5 至 6 美元。光是口罩的銷售額便為 GAP 第二季帶來 1.3 億美元收益。公司透露，他們的客戶除了個人和企業，甚至連紐約市、加州政府等官方機構都是他們的客戶。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Raysonho、GAP