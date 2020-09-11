【附發售點資料】屈臣氏WatsMask Level 3 中童獨立包裝口罩售$95/30個起

屈臣氏表示，為針對復課需要，逐推出中童口罩。



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屈臣氏推出全新 WatsMask Level 3 三層醫用中童口罩30個裝，採用 Level 3 規格製造，口罩全獨立包裝，方便學生帶返學使用。口罩尺寸為 145mm x 95mm。易賞錢會員到指定門市即可以 $95 購得 (原價 $119.9) 。

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▲ 屈臣氏WatsMask Level 3 中童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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