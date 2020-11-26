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再返貨!真．日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩 卓悅現貨售$186/60個

行內熱話 15:32 2020/11/26

分享：

卓悅在 Facebook 表示，大受市民歡迎的平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩再返貨，在全線分店再返貨。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩

【其他內容】 Gimans 日本熊本熊Level 3口罩 可DIY自製熊本熊口罩套 售$128/30個

Heiwa Life 3D成人用外科口罩規格

-日本製造
-PFE、BFE及VFE平均達99%
-由微細纖維製作的高密度過濾綿，有效阻擋花粉、灰塵及飛沫
-3D立體剪裁，完全貼合面型，防止飛沫從面頰兩邊空隙進入
-透氣性高，耳帶採用高彈力材質，即使長時間配戴亦不覺痛楚
-約135 x 80 mm
-60個裝

售價: $186/盒(建議價$248)

【其他內容】 【限時優惠】CA Mask 全面 7 折! 多色 Level 2 獨立包裝口罩售 $30/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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