  • 29°C
香港時間 : 2020911日 (五) 13:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【超抵用】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩 卓悅現貨售$186/60個

行內熱話 13:16 2020/09/11

分享：

卓悅在 Facebook 表示，大受市民歡迎的平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩，陸續在全線分店到貨。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩

【其他內容】 附購買連結!屈臣氏 Level 3 口罩超級優惠 售$98盒 加送3盒5個裝口罩+$700優惠券【詳情見下頁】Heiwa Life 3D成人用外科口罩規格

-日本製造
-PFE、BFE及VFE平均達99%
-由微細纖維製作的高密度過濾綿，有效阻擋花粉、灰塵及飛沫
-3D立體剪裁，完全貼合面型，防止飛沫從面頰兩邊空隙進入
-透氣性高，耳帶採用高彈力材質，即使長時間配戴亦不覺痛楚
-約135 x 80 mm
-60個裝

售價: $186/盒(建議價$248)

【其他內容】 附購買詳情!BFE 達 99%! UNIQLO AIRism 可重用口罩 香港有售 售價＄79/3個【詳情見下頁】

【其他內容】 附購買連結!多種台灣製造中衛特別款口罩現貨發售 每包售$38 另有盒裝售$128起【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

港廠 HK-M 口罩免費升級成 Level 3! 將推出新一輪回饋優惠活動
2020/09/10
港廠 HK-M 口罩免費升級成 Level 3! 將推出新一輪回饋優惠活動
【附購買網址】日本Ease mask 60個裝+Medicom 40個獨立包裝口罩 只售$200
今日
【附購買網址】日本Ease mask 60個裝+Medicom 40個獨立包裝口罩 只售$200
【多圖】由 iPhone/iPad 團隊設計打造! 蘋果將推自家口罩 Apple Face Mask
今日
【多圖】由 iPhone/iPad 團隊設計打造! 蘋果將推自家口罩 Apple Face Mask
著數優惠 口罩 香港 日本

下一篇文章

【附購買網址】日本Ease mask 60個裝+Medicom 40個獨立包裝口罩 只售$200
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹