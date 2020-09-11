【超抵用】真日本製造超透氣! 平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩 卓悅現貨售$186/60個

卓悅在 Facebook 表示，大受市民歡迎的平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩，陸續在全線分店到貨。



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▲ 平和 Heiwa Life 3D Level 3口罩

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-日本製造

-PFE、BFE及VFE平均達99%

-由微細纖維製作的高密度過濾綿，有效阻擋花粉、灰塵及飛沫

-3D立體剪裁，完全貼合面型，防止飛沫從面頰兩邊空隙進入

-透氣性高，耳帶採用高彈力材質，即使長時間配戴亦不覺痛楚

-約135 x 80 mm

-60個裝

售價: $186/盒(建議價$248)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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