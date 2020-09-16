【SME學堂】New Balance 327鞋款出新色　歷商標糾紛3招變三大運動品牌

New Balance 327 鞋款再推出新顏色，除了元祖灰會重新上架，亦追加「White Birch/Summer Fog」和「Black/Orca」兩款全新配色。品牌每次推出新品都出現搶購潮，但這個百年品牌曾捲入內地「NEW BARLUN」(紐巴倫）的商標糾紛案，最終 New Balance 獲得勝訴，品牌更靠 3 招成為世界三大運動品牌。

New Balance 於 1906 年由 William Riley 創立，初期為運動員提供專業運動鞋，而生產運動鞋成為公司的重要業務。這個百年品牌在 2008 年開始涉足休閒鞋類及服裝市場。隨著品牌發展逐漸成熟，公司預計 2023 年的全球銷售額目標將超過 70 億美元。品牌靠著 3 招令其變成世界三大運動品牌：

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(1) 專注生產功能產品

New Balance 在運動風潮下，成功由精英小眾走向大眾市場。然而，復古潮鞋深入民心的同時，以專業跑鞋起家的百年品牌，卻始終未能將「專業運動品牌」的形象導入市場。New Balance 以 Run Fast、Run Far 和 Run Fit 理念細分多條產品線，為頂級馬拉松運動員提供高性能跑鞋。New Balance 曾與紐約馬拉松簽約 10 年，並且贊助倫敦馬拉松，透過與世界大賽合作來增強其專業形象。

▲ New Balance以Run Fast、Run Far和Run Fit理念細分多條產品線，為頂級馬拉松運動員提供高性能跑鞋

(2) 發展休閒鞋及服裝業務

在專注生產功能產品的同時，New Balance 還積極發展休閒鞋和服裝業務。雖然鞋類產品佔 New Balance 總銷售額的 80%，但公司在多年前成立了服裝部門，促進其服裝業務發展，而在過去 7 年服裝業務的銷售額增長 4 倍。為了讓服裝業務持續發展，公司在未來 5 年將會提升女性服裝的產品比例。

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▲ 在專注生產功能產品的同時，New Balance還積極發展休閒鞋和服裝業務

(3) 吸引千禧世代 佈局中國市場

New Balance 近年投放大量資源在廣告上，試圖令品牌變得更年輕。NB 在中國市場跟內當地網紅 Papi 醬、黃子韜和趙又廷等明星合作。品牌自 2012 年走紅後，其在中國連續 3 年的銷售額錄得 3 位數的增長，門店數量大增，甚至在二、三線城市開店。

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Photo：New Balance、Seth Fowler、YOHOMALL