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【多圖】由 iPhone/iPad 團隊設計打造! 蘋果將推自家口罩 Apple Face Mask

業界頭條 03:58 2020/09/11

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現在不少品牌都有推出自家口罩，如 Burberry 和 Polo 等等，原來蘋果公司亦正將推自家口罩。
 
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根據彭博社報道指，蘋果將推出名為 Apple Reuseable Face Mask 的口罩。口罩更是由蘋果設計 iPhone 和 iPad 的團隊所推出，提據了解，它是一款可重用口罩，它採用三層或設計，可以藉清洗重用五次。但未知其防護能力和規格。

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Apple Face Mask 內部設計(Macrumors 圖片)

外媒 Macrumors 更獲得 Apple Face Mask 的相片，外形上設計類似 KF94 口罩，為立體造型。

大家是否很想購買 Apple Face Mask 呢?不過此口罩只供蘋果員工使用，蘋果預計將在未來兩周向員工派發。如果此口罩會作零售，相信會吸引不少人購買呢!

Apple Face Mask (Macrumors 圖片)

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Apple Face Mask (Macrumors 圖片)

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把Apple Face Mask戴上的情況 (Macrumors 圖片)

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