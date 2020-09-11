【附購買網址】日本Ease mask 60個裝+Medicom 40個獨立包裝口罩 只售$200

東興大藥房網店正在發售全新的口罩套裝。



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這個套裝內含日本 Ease mask 60 個裝成人一盒，以及 Medicom 40 個獨立包裝成人口罩一盒，共有 100 個口罩，即口罩平均只售 $2 一個。Ease mask 為菲律賓製造，提供 3E>99% 規格﹔Medicom 則是 Level 1 水平，全獨立包裝，中國製造。

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▲ 日本Ease mask 60個裝+Medicom 40個獨立包裝口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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