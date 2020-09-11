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日本 AEON 另類自助購物！自取手機邊掃貨邊「嘟」Code 免排長龍付款

數碼轉型 02:23 2020/09/11

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近年不少商家都開始推出方便客人購物的智能購物系統，如蜘自助結帳系統或是無人超市等。其實，日本 AEON RETAIL 亦推出了一套全新的自助購物系統，客人能夠用專屬手機變掃邊購物，不用排隊就能直接結帳，十分方便！ 
 
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這套系統名為「REGIGO（レジゴー）」，客人進店後可自取店內的購物用手機，並放置在購物車的支架上。之後，想購買產品就直接用這部手機直接掃描條碼，並從手機中進一步選取數量。想結帳的時候，只需從手機輸出專屬 QR Code，就能在專用收銀機付款結帳。由於過程簡化了很多，所以基本上沒有排長龍的煩惱。

官方表示，日後亦會在這部手機中加入特價、菜單推薦等功能，並將設計專屬 App，讓此系統能在顧客自己的手機中使用。

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撰文 : 梁綺文

數碼轉型 QR Code 日本 超市

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