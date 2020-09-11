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捷克鋼琴商百萬訂單因議長訪台遭中國退回！當地富豪出手全買捐學校

行內熱話 01:56 2020/09/11

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捷克參議院議長維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）早前訪問台灣，中國外交部長王毅回應，表示要捷克「付出代價」。其後，捷克鋼琴製造商 Petrof 透露被中國客戶退訂，損失價值 530 萬捷克克朗（約 HK$185 萬）。不過，捷克億萬富豪 Karel Komarek 隨即買下被棄單的鋼琴，並全數捐給當地學校。 
 
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外媒報導，北京客戶因中國傳出對捷克的商品實施制裁，害怕無法負擔罰款決定取消訂單。消息傳出後，Karel Komarek 跟妻子決定以家族基金會名義購買被退訂的 11 部鋼琴，並將它們捐贈給捷克學校，希望它們能成為捷克自豪和凝聚力的象徵。

Petrof  CEO Zuzana Ceralova Petrofova 之後亦發表聲明，讚賞 Karel Komarek 十分慷慨，並對 Karel 快速作出處理訂單的決定感到驚訝。對於鋼琴最終被分配到捷克當地學校，Petrof亦表示感到很高興。

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撰文 : 梁綺文

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