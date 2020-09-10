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港廠 HK-M 口罩免費升級成 Level 3! 將推出新一輪回饋優惠活動

行內熱話 21:08 2020/09/10

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 香港口罩廠 HK-M 表示，旗下的口罩已升級成 Level 3  口罩。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

HK-M 口罩

【其他內容】3E > 99%! 日本原田口罩 標準/女士款屈臣氏售 $89.9盒

廠方表示，經 STC 檢測 HK-M 口罩的合成血液測試，結果已經由 120mmhg 變為 160mmhg，換言之，HK-M 的口罩將由現時的 Level 2 成功升級至 Level 3。廠方更表示，不但新開賣的口罩是 Level 3，現時買家正使用的 HK-M 口罩，亦是達 Level 3 水平，可謂免費升級。

廠方更透露，為慶祝升級成 Level 3，將舉行一連串的慶祝活動，回饋買家。

【其他內容】 香港製造! 平過廠方自己賣! 理的 Level 3 口罩 藥房平售 $128/50個

【其他內容】【附購買連結】多種台灣製造中衛特別款口罩現貨發售 每包售$38 另有盒裝售$128起

 

HK-M 口罩已升級成 Level 3

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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