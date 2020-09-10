港廠 HK-M 口罩免費升級成 Level 3! 將推出新一輪回饋優惠活動

香港口罩廠 HK-M 表示，旗下的口罩已升級成 Level 3 口罩。



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▲ HK-M 口罩

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廠方表示，經 STC 檢測 HK-M 口罩的合成血液測試，結果已經由 120mmhg 變為 160mmhg，換言之，HK-M 的口罩將由現時的 Level 2 成功升級至 Level 3。廠方更表示，不但新開賣的口罩是 Level 3，現時買家正使用的 HK-M 口罩，亦是達 Level 3 水平，可謂免費升級。

廠方更透露，為慶祝升級成 Level 3，將舉行一連串的慶祝活動，回饋買家。

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▲ HK-M 口罩已升級成 Level 3

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