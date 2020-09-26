  • 28°C
香港時間 : 2020926日 (六) 18:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iPhone營商】iPhone 12 推出在即配件商磨拳擦掌？文創品牌：都是觀望照賣舊款機殼

商管策略 17:12 2020/09/26

分享：

蘋果（Apple）即發布 iPhone 12 智能手機等一系列產品，預枓「蘋果股」受惠，甚至帶動相關配件銷情，促進今年疲弱不堪的零售業。有專售手機殼和 MacBook 筆記簿型電腦套配件的零售店舖表示，經濟大環境未如理想，寧願選擇減少存貨以保留現金流。

香港文創品牌 Bagguys 於 2015 年成立，自家布袋設計產品起家，隨後租用西九龍格仔舖寄賣方式推廣品牌，亦開設《Instagram》帳戶宣傳；手寫字鎖匙扣成名作，字裡行間是以正能量標語加上水彩上色，這款手寫字設計亦分別印製手機殼、自家印刷 T-shirt 及帽子等。近年，Bagguys 愈做愈大，最近由小格仔舖轉上大舖，亦設線上訂購服務。

不依賴單一廠商造iPhone 蘋果多供應商策略反增收入見下頁

年輕人為主要客戶對象

華為手機澳洲銷量暴跌 75%! Apple iPhone 逆市微升見下頁】 

水彩背景的設計字樣曾在年宵市場出現，Bagguys 合夥人 Raymond Tang 表示，顧客集中是年輕人，也有小學生顧客購買手寫字產品，希望年輕人產生共嗚，能在正能量中成長。

對於下月推出 iPhone 12 新型號手機，Raymond 指 Bagguys 的手機殼與國內緊密合作的廠商未有最新消息，現時因新冠肺炎疫情關係減少存貨，除非 iPhone 11 與 iPhone 12 的外觀設計通用，否則還是要重新訂造一批手機殼。

不同花樣的自家手寫字手機殼

拒做「閹割版」迎合　港產推理手遊推放眼全球市場見下頁

Raymond 又指，每出售 3 部新型號手機殼，只能出售 1 部舊款手機殼，但舊款手機殼仍然陳列在貨架出售，雖然新型號比舊貨銷量還要好，因未必人人追求新款手機，所以存貨控制對中小型公司尤其重要。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Raymond 稱，減少存貨以保留現金流，訂貨不能太進取，現在集中推銷電腦袋和 iPod 套，蘋果近期亦正推廣學生優惠，以教育優惠購買合資格的 Macbook 機或 iPad 送 AirPods，故暫時主攻這類產品。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意
2020/09/08
【疫市營商】「快閃店」續租租金寬減不一　小商戶：商場減租欠誠意
【疫市營商】疫情未完學校照網上授課　教師家長培訓講座需求大
2020/09/04
【疫市營商】疫情未完學校照網上授課　教師家長培訓講座需求大
保就業計劃新一批名單公布：4000僱主共獲13.6億元補貼　「譚仔」獲批近300萬・Atos Thales 科企有份
2020/09/04
保就業計劃新一批名單公布：4000僱主共獲13.6億元補貼　「譚仔」獲批近300萬・Atos Thales 科企有份
商業營銷 疫情 正能量 零售 iPhone Apple 智能手機 小店 設計 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】小眾題材上大台！特攝視角拍廣告疫市反勝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹