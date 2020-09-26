蘋果（Apple）即發布 iPhone 12 智能手機等一系列產品，預枓「蘋果股」受惠，甚至帶動相關配件銷情，促進今年疲弱不堪的零售業。有專售手機殼和 MacBook 筆記簿型電腦套配件的零售店舖表示，經濟大環境未如理想，寧願選擇減少存貨以保留現金流。

香港文創品牌 Bagguys 於 2015 年成立，自家布袋設計產品起家，隨後租用西九龍格仔舖寄賣方式推廣品牌，亦開設《Instagram》帳戶宣傳；手寫字鎖匙扣成名作，字裡行間是以正能量標語加上水彩上色，這款手寫字設計亦分別印製手機殼、自家印刷 T-shirt 及帽子等。近年，Bagguys 愈做愈大，最近由小格仔舖轉上大舖，亦設線上訂購服務。

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▲ 年輕人為主要客戶對象

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水彩背景的設計字樣曾在年宵市場出現，Bagguys 合夥人 Raymond Tang 表示，顧客集中是年輕人，也有小學生顧客購買手寫字產品，希望年輕人產生共嗚，能在正能量中成長。

對於下月推出 iPhone 12 新型號手機，Raymond 指 Bagguys 的手機殼與國內緊密合作的廠商未有最新消息，現時因新冠肺炎疫情關係減少存貨，除非 iPhone 11 與 iPhone 12 的外觀設計通用，否則還是要重新訂造一批手機殼。

▲ 不同花樣的自家手寫字手機殼

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Raymond 又指，每出售 3 部新型號手機殼，只能出售 1 部舊款手機殼，但舊款手機殼仍然陳列在貨架出售，雖然新型號比舊貨銷量還要好，因未必人人追求新款手機，所以存貨控制對中小型公司尤其重要。

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Raymond 稱，減少存貨以保留現金流，訂貨不能太進取，現在集中推銷電腦袋和 iPod 套，蘋果近期亦正推廣學生優惠，以教育優惠購買合資格的 Macbook 機或 iPad 送 AirPods，故暫時主攻這類產品。

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