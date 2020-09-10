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【注意被收費】八達通 10 月起收取「不常用八達通行政費」 哪些情況下要被扣＄15？

行內熱話 18:54 2020/09/10

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八達通提醒客戶，「不常用八達通行政費」將於今年 10 月 1 日起正式收取。如為 2017 年 10 月 1 日或之後發出的租用版成人八達通，3 年內無增值或作支付用途的話，將收取 HK$15 費用，由該八達通的餘額及按金中扣除的。
 
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雖然「租用版成人八達通」是讓客戶恆常使用的八達通卡，在正常情況下，大多數持卡人是不會被收取「不常用八達通行政費」的，不過不少人會 keep 起多於一張八達通卡作為後備，使用率或者不高，所以如大家有 2017 年 10 月 1 日或之後發出的租用版成人八達通，且 3 年內無增值或作支付用途的話，那就會被徵收「不常用八達通行政費」，費用為 HK$15，由該八達通的餘額及按金中扣除。若該八達通之後仍沒有任何交易的話，更將被扣除每年 HK$15 行政費，直至餘額及按金被扣光。

至於大家最想知道的是，有否八達通卡是可以豁免「不常用八達通行政費」，答案是有的。八達通官網列明，不記名租用版小童及長者八達通、附有殘疾人士及學生優惠的租用版個人八達通、年齡在 18 歲以下和 60 歲或以上的租用版個人八達通客戶、銷售版八達通（包括不記名及個人八達通）及因租用版八達通更換計劃而發行的新八達通 5 款八達通卡，均不適用於有關行政費之列。

如大家真不想因為八達通不常用而要繳付「不常用八達通行政費」，那麼可到八達通服務站或任何港鐵客務中心，重新啟動有關八達通卡並持續使用。假如沒有保留該八達通的需要，就可在重新啟動後取消，之後辦理退款以取回按金及餘額。

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撰文 : 蘇家華

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