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【減輕負擔】HSBC 新政 400 萬客受惠 滙豐 11 月起取消 26 項基本銀行服務收費

行內熱話 18:47 2020/09/10

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隨著虛疑銀行的出現，傳統銀行亦要一改策略。滙豐（HSBC）宣布，由 11 月 1 日起取消 26 項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉賬等，預料超過 400 萬名個人客戶將會受惠。 
 
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滙豐表示，有關舉措為各階層客戶提供更廣泛及多元化的免費銀行服務，有助受新型冠狀病毒疫情影響的客戶紓緩部分壓力，同時促進香港普及金融發展。滙豐取消一系列銀行服務費用，包括：

一般及存款╱提款服務

-人民幣現鈔存款╱提款（任何限額）

-外幣現鈔存款╱提款（任何限額）

-常行指示 - 人手安排付款或特別要求付款予滙豐戶口

-常行指示 - 人手安排付款或特別要求付款予滙豐戶口

-支付服務

-匯入匯款 - 電匯（將款項存入滙豐戶口）

-匯入匯款 - 兌現在其他本地銀行收款的匯票

-匯入匯款 - 購買在海外銀行收款的票據（匯票╱支票）將款項存入滙豐戶口

-匯入匯款 - 以託收形式處理於海外銀行收款的票據（匯票╱支票）

-滙出滙款之特別服務收費 - 從滙豐戶口扣款支付電滙，包括因戶口款項不足而退回電滙指示、如滙款貨幣為「非主要貨幣」（如南韓圜）、如透過滙豐分行於星期一至星期五正午12時後或於星期六遞交，並要求即日發送指示等等

-跨行轉賬 - 經「即時支付結算系統」付款 - 因戶口款項不足而退回即時付款

-環球轉賬（即時轉賬至海外個人滙豐戶口或第三方滙豐戶口）

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其他一般服務

-索取指定銀行報告（如戶口地址確認書、銀行證明書、戶口結餘證明書－戶口結餘和戶口所得利息）

-索取指定文件副本（ 戶口紀錄報告－只適用於存摺儲蓄戶口及定期存款，最多七年、 結單╱中期結單╱綜合結單紀錄副本╱傳票╱已兌現支票╱通知書╱賬項摘要副本）

-索取電話理財確認通知

-補發存摺- 因存摺損毀或遺失圖章而需補發存摺

-個人非綜合理財戶口於開戶後三個月內結束戶口

另外滙豐同時宣布，即將推出新綜合理財戶口「滙豐One」，不設戶口最低結餘要求，將會在銀行交易、數碼渠道、旅遊消費，以至財富管理等各方面，為客戶帶來全面提升的服務體驗，但稍後才公布「滙豐One」詳情。

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撰文 : 何兆洋

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