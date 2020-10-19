【疫市營商】飛機師創業聯乘飛機主題餐廳　台灣蔬果直送自提拓新市場

香港零售市道就如新冠肺炎疫情一樣反覆，有商家捱不住結業離場，也有中小企轉型成功，不僅令本業撐下去還可開拓新市場。有飛機師因緣際會下成立食品公司，並跟主題餐廳緊密合作拓展市場達到雙贏。

EATism 香港好食主義創辧人梁健樂（Kamuel）本來是飛機師，４ 年前他的大女兒出生後便多留意小朋友的食物來源，包括：產地、品質、標籤、價錢，他發現到市面上蔬果選擇有限，大部分由中國入口，小部分則是來自歐美澳，品質及價錢都不符港人所需。

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▲ 台灣的蔬菜非常出色。

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由於工作關係不時要飛來飛去，若要過夜的話 Kamuel 便會到當地超級市場或街市「尋寶」購買新鮮蔬果給妻女，一箱兩箱地帶回家。在多個地方裏頭，他認為台灣土產最出色，在近年更認識了一些當地農友，了解到他們投放了大量心血和資源研發農業技術，友善耕作，嚴格檢測，銷售後更設有追蹤機制。令人食得安心放心。Kamuel 指台灣農作物的種類和產量極多，部份特別品種在香港是買不到的，但味道、賣相都異常吸引。

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有見及此，他成立了 EATism 並直接向台灣農友購入時令蔬果，利用空運能保存蔬果新鮮，又因為過程沒有經過中間人，時間及成本都能減少，空運到府上只需 3 日。除此之外，他更與「The Galley」飛機艙主題餐廳合作，餐廳除了會寄賣部分產品外，亦會成為 EATism 的貨物自提點，餐廳的人流亦會因此增加，達到雙贏。

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