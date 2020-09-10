【附購買連結】屈臣氏 Level 3 口罩超級優惠 售$98盒 加送3盒5個裝口罩+$700優惠券

由於口罩供應多，上周開始屈臣氏已把 Level 3 口罩減價，原來在網上亦有優惠套裝發售。



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今次在屈臣氏發售的新套裝，是兩盒的屈臣氏 Level 3 口罩套裝，一套售 $196，即平均售$98盒/30個。如果買家是易賞錢會員，更會加送 3 盒 5 個裝屈臣氏 Level 2 口罩。此外，更會送出總值超過 $700 的會員優惠券特集，但店方沒有提供是甚麼優惠券，建議可向店方查詢內容。

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