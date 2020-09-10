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【附購買連結】屈臣氏 Level 3 口罩超級優惠 售$98盒 加送3盒5個裝口罩+$700優惠券

行內熱話 18:30 2020/09/10

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由於口罩供應多，上周開始屈臣氏已把 Level 3 口罩減價，原來在網上亦有優惠套裝發售。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次在屈臣氏發售的新套裝，是兩盒的屈臣氏 Level 3 口罩套裝，一套售 $196，即平均售$98盒/30個。如果買家是易賞錢會員，更會加送 3 盒 5 個裝屈臣氏 Level 2 口罩。此外，更會送出總值超過 $700 的會員優惠券特集，但店方沒有提供是甚麼優惠券，建議可向店方查詢內容。

【其他內容】 【附購買詳情】BFE 達 99%! UNIQLO AIRism 可重用口罩 香港有售 售價＄79

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【其他內容】 香港製造! 平過廠方自己賣! 理的 Level 3 口罩 藥房平售 $128/50個

【其他內容】【附購買連結】多種台灣製造中衛特別款口罩現貨發售 每包售$38 另有盒裝售$128起

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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